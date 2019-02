REAL MADRID Trois départs majeurs en juin?

Florentino Pérez prépare activement sa campagne de recrutement pour le prochain été. Eden Hazard, Christian Eriksen ou encore Robert Lewandowski sont pistés activement. Mais le Real Madrid ne se contentera pas de recruter sans départ. Trois joueurs sont en effet susceptibles de quitter le Real Madrid l'été prochain et ainsi assurer des rentrées financières conséquentes. Il s'agit de Karim Benzema, Luka Modric et Isco. Trois joueurs dont l'avenir est aujourd'hui incertain et qui ne manquent pas de sollicitations.