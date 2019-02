LIGUE 2 MOBILIS-20E JOURNÉE : EN DÉPLACEMENT AUJOURD'HUI CHEZ LE PARADOU AC La JS Kabylie en péril

Par Kamel BOUDJADI -

La mission des Canaris ne sera pas aisée

Dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 1, la JS Kabylie, 2e au classement général, aura fort à faire en se déplaçant chez la très coriace équipe du Paradou AC.

Cette rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à partir de 17h45, aura lieu au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Les Canaris, qui ont rallié la ville d'Alger samedi dans l'après-midi, ont un seul objectif, ramasser les trois points de la rencontre pour rester collés au leader, l'USMA. Une tâche qui ne semble pas être de toute facilité au vu de l'adversaire. Le PAC, qui pratique un football de grande qualité, ne va pas, lui aussi, céder le butin chez lui. La direction du club kabyle l'a si bien mentionné sur sa page facebook, l'entraîneur en chef Franck Dumas a soumis ses joueurs à de multiples exercices technico-tactiques, ne voulant rien laisser au hasard, lui qui connaît bien les qualités de l'adversaire. Pour cela, Dumas a assurément concocté la bonne recette, à même de permettre à son équipe de contrer l'adversaire. D'un autre côté, la direction du club n'ignore pas que ses poulains n'ont pas encore digéré totalement le semi-échec concédé face à l'ASAM (1-1). Ce qui n'enlève rien à leur grande motivation pour se rebiffer et se racheter après un échec à domicile. Les joueurs donnaient l'impression d'être hypermotivés lors des séances d'entraînement. Le travail psychologique effectué, ces dernières semaines, donne des résultats probants au vu de la qualité de jeu de la JSK lors de ce début de la phase-retour du championnat. En fait, la direction de la JSK a bien raison de prendre au sérieux l'adversaire. Le PAC est connu pour la maîtrise de ses joueurs des schémas tactiques. Une équipe qui pratique un jeu collectif selon les orientations strictes de l'entraîneur. Jusque-là, le club est très redoutable. Les Canaris par contre, avec une jeune équipe, pèchent par plusieurs manques. Ils souffrent malgré les recrutements d'un attaquant qui peut faire basculer une rencontre. Leur jeune âge fait, par ailleurs, que les joueurs ne peuvent pas suivre, à un stade lointain, les orientations tactiques de Dumas. Et d'aucuns n'ignorent que la confrontation de cet après-midi se jouera plus entre les deux entraîneurs que sur le tapis vert. Les deux techniciens s'affronteront sur le banc de touche dans une rencontre très tactique et qui se jouera sur le plus petit détail. Sur ce registre, la JSK a une légère avance connaissant les capacités de Franck Dumas à engager des schémas tactiques qui lui ont toujours permis de se sortir des situations les plus difficiles. Le technicien français est également connu pour ses capacités à motiver ses soldats, avant de les envoyer au charbon. C'est, d'ailleurs, ce qui fait sa réputation. Enfin, notons que le match de l'après-midi verra l'affluence des Kabyles vers le stade Omar-Hammadi pour encourager leur équipe. Ce qui fait que beaucoup appellent ces derniers à éviter les fumigènes qui ont causé la suspension de leur équipe face à l'ASAM et qui l'a payé cash. En tout état de cause, le résultat de la confrontation face au Paradou AC sera déterminant pour la suite.