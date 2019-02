LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : AS VITA CLUB 2 - JS SAOURA 2 Les Sudistes y croient encore

Par Saïd MEKKI -

En réalisant une bonne performance samedi dernier en déplacement à Kinshasa face à l'AS Vita Club (2-2), la JS Saoura maintient ses chances de se qualifier au prochain tour de la Ligue des championsd'Afrique.

Les joueurs de Karim Zaoui, lequel assure l'intérim de la barre technique depuis le départ de Nabil Neghiz, ont tenu en échec cette coriace formation congolaise dans le cadre de la 3e journée, même si cela a été réalisé difficilement. Pour sa

3e sortie en phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions africaines, la JS Saoura a réussi un joli coup en terre congolaise où elle a fait preuve de courage et surtout de concentration jusqu'à l'ultime minute de jeu. Pourtant, les représentants de la wilaya de Béchar ont été menés au score, après une ouverture du score des locaux après un quart d'heure de jeu, signée Kazadi (14'). Face au deuxième du groupe D, les Sudistes ont raté, donc, leur entame de rencontre et leur réaction a été timide, avant de concéder un second but à la 37' par Makusu.



Un retour en force

Du côté de l'AS Vita Club on pensait que les jeux étaient déjà faits. Mais c'était sans compter sur la volonté et le courage des joueurs du coach Zaoui, qui ont bousculé la défense locale jusqu'à obtenir un penalty juste avant la pause. Hammani s'en est chargé et a réduit la marque. Les Aiglons du Sud rejoignent les vestiaires avec un tout petit but d'écart à combler. En seconde période, les gars de la Saoura ont bien su gérer les débats. Ils ont tellement cru en leurs chances qu'ils ont acquis de la confiance au fil des minutes. Et voilà que l'inévitable buteur de l'équipe, Yahia Cherif, exploite une mauvaise position du gardien de but adverse pour le lober à deux minutes de la fin de la partie. Et finalement la JS Saoura terminera la partie sur ce score de parité (2-2). Dans cette même journée de samedi, dans l'autre match du groupe, Al-Ahly d'Egypte a étrillé Simba de Tanzanie (5-0) à Borg el Arab (Alexandrie).



Rien n'est encore joué

Suite à ces deux résultats, la JSS compte deux points, tout en restant à la 4e et dernière place de son groupe. Pour sa part, l'ASVC porte son total à 4 unités et se retrouve à la deuxième place. Quant au Ahly du Caire il est leader avec 7 points au moment où son adversaire du jour, Simba de Tanzanie se retrouve à la 3ème place avec un total de 2 points seulement. Ce qui veut dire que la JS Saoura se replace dans la course pour une éventuelle qualification aux quarts de finales de cette compétition continentale. Mais pour ce faire, il va falloir d'abord saisir l'occasion de recevoir deux fois sur sa pelouse du stade du 20-Août de Béchar pour engranger six points lors de ses deux prochains matchs. En effet, la prochaine rencontre de la JS Saoura aura lieu le 12 février prochain à Béchar (20h). A l'occasion de ce match, comptant pour la 4e journée, la JSS reçoit l'AS Vita Club dans un match qui sera arbitré par un trio rwandais, conduit par Louis Hakizimana. Par la suite, la JS Saoura recevra, une fois de plus chez elle, Simba de Tanzanie entre les 8 et 10 mars prochain. Si les gars de Béchar empochent les 6 points de ces deux matchs, alors ils pourraient bien se qualifier au quart de finale puisqu'il ne restera qu'un déplacement à Bordj El Arab en Egypte pour rencontrer l'équipe d'Al Ahly qui apparemment, d'ici là, se serait largement qualifiée, au vu de l'expérience de ses joueurs et leur volonté de passer cette phase des poules.