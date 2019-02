BREVES DES FÉDÉRATIONS

Natation (1): Les anciens nageurs Réda Yadi et Sofiane Benchakour ont été honorés par la Fédération algérienne de la discipline (FAN) en marge du Championnat national «Open», disputé en petit bassin du 30 janvier au 2 février à Alger. Yadi a été le premier nageur algérien à participer aux Jeux olympiques d'été. C'était en 1980 à Moscou (Russie) alors que Benchakour a été champion d'Afrique en crawl. Outre ces deux hommages, la FAN a honoré à titre posthume l'ancien nageur Mimoune Affane, dont la famille a reçu des cadeaux symboliques.



Natation (2): Le nageur de l'USM Alger Anis Djaballah, âgé de 19 ans, a été victime d'un accident de la circulation samedi, alors qu'il était en chemin pour la piscine de Bab Ezzouar (Alger) où il devait disputer le Championnat national «Open» en petit bassin. Outre le ratage de cette dernière journée de compétition, son véhicule personnel a été sérieusement endommagé. Pour le reste, il s'en est tiré à bon compte.



Rugby: La Fédération algérienne de rugby organise le tournoi national 2019 des catégories U14 et U16 (garçons et filles) le vendredi 8 février au stade Bachir-Ouartane de M'sila.



Tennis de table: La Fédération algérienne de tennis de table a désigné Mohamed Zeggar comme meilleur arbitre lors de la phase finale des différents Championnats nationaux «Open» pour jeunes, disputée les 1er et 2 février à Mila.



Sport et travail (1): La Fédération algérienne de sport et travail (FAST) a lancé l'opération «Botros4», concernant le Sahara marathon qui se déroulera dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. les inscriptions ont débuté le 24 janvier denier et se poursuivront jusqu'au 20 février.



Sport et travail (2): L'assemblée générale ordinaire de la FAST s'est tenue vendredi dernier au Complexe sportif Ahmed-Ghermoul d'Alger-centre. Les bilans moral et financier de l'instance pour l'année 2018 ont été approuvés à l'unanimité par les membres votants qui ont également adopté le plan de travail proposé pour 2019.



Jeux et sports traditionnels: L'assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne des jeux et sports traditionnels aura lieu samedi prochain au complexe sportif Ahmed-Ghermoul d'Alger. Cette assemblée aura comme ordre du jour l'approbation des bilans moral et financier de 2018 et l'élaboration du plan d'action de la fédération pour la saison sportive 2019.