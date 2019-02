AJAX AMSTERDAM Matthijs De Ligt met les choses au clair

Annoncé dans les plus grands clubs européens et notamment du côté du Barça, Manchester City et du PSG, Matthijs De Ligt a tenu à mettre les choses au clair au sujet de son avenir. En effet le défenseur néerlandais de l'Ajax Amsterdam, a confié dans les colonnes de Sport, que «la plupart de ce qui a été écrit est faux». «Tout au long de l'année, j'ai entendu des rumeurs et des informations sur mon avenir. À ce sujet, vous comprendrez bien que si je devais nier à chaque fois qu'une rumeur survient, cela ne s'arrêterait pas. La seule chose que je peux dire, c'est que toutes ces rumeurs me font rire parce que la plupart de ce qui a été écrit est faux, c'est un mensonge», a-t-il confié.