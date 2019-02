ATLETICO MADRID Simeone évoque les débuts de Morata

L'Atletico Madrid s'est fait surprendre ce dimanche. Face à une surprenante équipe du Betis Séville, sixième de Liga, les hommes de Diego Simeone n'ont pas su réagir après l'ouverture du score de Sergio Canales. Et un joueur était particulièrement observé, Alvaro Morata, titulaire pour ses débuts. À l'issue de la rencontre, le coach argentin s'est confié sur la prestation de son attaquant. «Il a très bien travaillé, avec beaucoup d'enthousiasme. Il est avec nous depuis quelques jours, j'espère qu'il pourra trouver le chemin du but, car nous avons besoin de lui. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les attaquants, nous n'avons pas trouvé de solutions, Morata a eu un travail important à faire pour être son premier match», a expliqué l'entraîneur madrilène dans des propos relayés par AS.