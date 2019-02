CARDIFF CITY L'avion de Sala retrouvé

Près de 15 jours après la disparition d'Emiliano Sala (28 ans) et de son pilote David Ibbotson, l'avion transportant les deux hommes a été retrouvé ce dimanche matin au fond de la Manche, a annoncé David Mearns, en charge des recherches. Le responsable a ajouté que les familles des disparus ont été prévenues sans apporter plus de précisions à l'heure actuelle. Débutées ce dimanche grâce à l'argent obtenu via une cagnotte en ligne, les recherches sous-marines ont permis d'arriver rapidement à cette avancée déterminante pour l'enquête. Pour les proches des deux disparus, c'est sans doute bientôt la fin d'une insoutenable attente.