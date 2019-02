CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL Musa Bility attaque Ahmad Ahmad

Le Libérien Musa Bility, membre du Comité exécutif de la CAF, a démissionné de deux de ses fonctions au sein de l'instance dirigeante du football africain.

L'ex-opposant à Issa Hayatou et ancien candidat à la présidence de la FIFA, s'en prend cette fois à l'actuel patron du foot africain, le Malgache Ahmad Ahmed qui a subi une violente charge de la part d'un de ses anciens soutiens. «Je pense que nous sommes dans une situation pire qu'il y a deux ans», a affirmé Musa dans une lettre datée du 1er février 2019. Le responsable libérien accuse son président d'abus de pouvoir, notamment. «L'ironie dans tout ça, c'est que c'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus pour que les choses changent», tacle-t-il, en référence aux derniers mandats du prédécesseur d'Ahmad, Issa Hayatou. «Le pouvoir exécutif de la CAF est conféré au COMITE EXECUTIF, écrit Musa Bility dans un courrier adressé au Malgache. En d'autres termes, vous ne pouvez pas assumer des prérogatives que vous n'avez pas. Chaque décision du président de la CAF doit être approuvée par le Comité exécutif. Or, ce n'est clairement pas le cas actuellement.» L'ancien candidat à la présidence de la FIFA fait notamment référence aux bouleversements survenus dans l'attribution des CAN 2021 et 2023. Musa Bility avait surpris en déclarant à la presse ivoirienne que le Comité exécutif n'avait jamais décidé le

30 novembre 2018 d'attribuer la CAN-2021 aux Camerounais, en guise de réparation pour la CAN-2019 qui leur avait été retirée. La version du Libérien allait totalement à l'encontre de celle d'Ahmad et de ses vice-présidents. L'ex-patron de la Liberia FA assure qu'on lui en veut encore en haut lieu pour cette sortie médiatique, malgré une médiation: «Etonnamment, j'ai été stupéfait de constater que le président en avait encore après moi par rapport à cette affaire.» Connu pour son franc-parler, Musa Bility assure avoir donc pris la décision de démissionner de deux de ses fonctions à la CAF: président de la Commission d'organisation du championnat d'Afrique des nations CHAN, et membre du Comité d'urgence de la CAF. Concernant la première fonction, Ahmad aurait initié une réunion sur le CHAN, sans consulter le Libérien. De la même manière, il aurait été tenu à l'écart de la dernière réunion du Comité d'urgence. «Je ne peux plus supporter le fait de travailler à ces postes face aux lubies et aux caprices d'un président qui, je pense, est en train de diriger cette noble institution dans la mauvaise direction», lâche-t-il.