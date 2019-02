ESCRIME : CHAMPIONNAT MÉDITERRANÉEN (MIXTE FÉMININ) Médaille d'or pour les Vertes

Les Algériennes ont battu en finale leurs homologues espagnoles par 30 touches à 25.

Les Algériennes Meriem Mebarki, Neila Benchakour, Zohra Kehli et Yousra Zebboudj, ont décroché dimanche la médaille d'or par équipes de l'épreuve mixte féminin (épée, fleuret, sabre) des Championnats méditerranéens de Cagliari (Italie). Les Algériennes ont battu en finale leurs homologues espagnoles par 30 touches à 25. En demi-finale, l'équipe algérienne s'est imposée sur le fil devant l'Italie (30-29), composée de Margherita Barrata, Alice Gambita et Emma Guarino. Au classement général de la compétition, l'Algérie a pris la deuxième place avec 8 médailles (2 or, 1 argent et 5 en bronze), derrière l'Italie avec 43 médailles (16 or, 13 argent et 14 en bronze), alors que la France a terminé à la 3e place avec un total de 4 médailles (1 or, 1 argent et 2 en bronze). De son côté, l'équipe algérienne masculine n'a pas eu la même réussite après sa défaite devant la Jordanie par 30 à 29, pour le compte des quarts de finale de la compétition mixte des trois armes (épée, fleuret, sabre). La médaille d'or est revenue à l'Italie. Samedi dernier, l'escrimeuse algérienne Nora Zahra Khali avait décroché la médaille d'or dans la spécialité Sabre (juniors), en battant l'Italienne, Emma Guarino par 15 touches à 11.