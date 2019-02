FC BARCELONE Ousmane Dembélé inquiète

De retour à son meilleur niveau sur les terrains, Ousmane Dembélé a cependant encore été frustré par les pépins physiques. Touché à la cheville contre Leganés, il a manqué les derniers matchs des Catalans, et devait a priori faire son retour mercredi prochain à l'occasion du clasico en coupe du Roi.

Mais l'état de santé du Français inquiète, lui qui a souffert d'une grippe ces deux derniers jours, ce qui risque de le priver du match contre les Merengues. On devrait en savoir plus lundi prochain, et une participation à l'entraînement de l'équipe devrait être un signe positif en vue du duel face à Madrid.