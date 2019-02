FENERBAHCE Yanal encourage Slimani

Après son transfert avorté au Bétis Séville et sa mise à l'écart face à Gozetpe en championnat, tout le monde pensait que les relations entre l'attaquant algérien Islam Slimani et son entraîneur à Fenerbahce, Eersun Yanal, n'étaient pas bonnes. Mais à vrai dire, cela est totalement le contraire. La preuve par cette initiative prise par le technicien en question, qui a eu une conversation privée avec son joueur pour le remotiver et lui montrer que son départ avorté devrait le pousser à faire encore plus. «Tu es l'homme qu'il faut. Tu es l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Tu vis seulement une mauvaise période. Si tu penses pouvoir revenir au même niveau et avoir davantage confiance en toi, tu pourras rester avec nous. A toi de jouer!», lui a-t-il déclaré, selon la presse turque. Voilà ce qui motivera, certainement, Slimani, en mauvaise passe depuis son arrivée à Istanbul.