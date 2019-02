LUTTE : GRAND PRIX «HENRI DEGLANE» Trois médailles pour les Algériens à Nice

La sélection algérienne de lutte gréco-romaine (seniors) a décroché trois médailles (2 argent et 1er en bronze) du Grand Prix international «Henri-Deglane», organisé du 1 au 3 février à Nice en France. Les deux médailles d'argent ont été l'oeuvre de Sid Azara Bachir (87 kg) et Laouni Abdenour (60 kg), alors que Fergat Abdelkrim (55 kg) s'est adjugé la médaille de bronze, à l'issue de la troisième et dernière journée consacrée à la lutte gréco-romaine. En lutte libre, les Algériens Ishak Boukhers (74 kg) et Mohamed Fardj (92 kg) ont pris la 5e place, alors que Salahedine Kateb a terminé à la 6e place de la catégorie des 57 kg. Le staff technique national, composé des entraîneurs Aoune Fayçal et Bendjedaâ Maâzouz, avait sélectionné onze (11) lutteurs pour prendre part à cette compétition qui sera suivie par un stage dans la ville française. Inscrit au calendrier de la Fédération internationale de luttes associées (FILA), le Challenge international Henri-Deglane de la lutte libre, gréco-romaine et féminine a vu la participation de près de 300 lutteurs et lutteuses représentant 30 pays. Cette compétition est devenue un rendez-vous incontournable au niveau mondial et rassemble les meilleures nations qui, de coutume, s'affrontent lors des Championnats du monde.