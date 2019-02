MANCHESTER CITY Riyad Mahrez passe un hiver difficile

Depuis le 31 décembre dernier, date de sa dernière titularisation sur le terrain de Southampton (victoire 3-1), l'Algérien s'est contenté d'une titularisation en League Cup face à Burton Albion.

La roue semble avoir tourné pour Riyad Mahrez à Manchester City. Il ne subsiste, selon toute vraisemblance, plus de doute quant au statut de l'international algérien, relégué depuis le début de l'année sur le banc des remplaçants. Depuis le 31 décembre dernier, date de sa dernière titularisation sur le terrain de Southampton (victoire 3-1), l'Algérien, rappelle le site La Gazette du Fennec, s'est contenté d'une titularisation en League Cup face à Burton Albion. Du menu fretin pour City qui avait déjà plié le match aller sur le score de 9-0. La situation devient assez inquiétante pour Mahrez incorporé seulement à la 87' minute dimanche face à Arsenal (victoire 3-1). Il ne joue plus à City. Ou presque. Depuis le début de l'année, l'international algérien n'a joué que 3 minutes en championnat. Attendu titulaire face à Arsenal sur la foi d'une prétendue révolution que comptait mener Pep Guardiola après la défaite à Newcastle (2-1), le Fennec est resté finalement sur le banc. Ce dernier n'a fait son apparition qu'à la 87', se contentant en tout et pour tout de 5 petites minutes, temps additionnel compris. Cette situation amène à s'interroger sur le statut de Mahrez chez les Cityzens. Titulaire à part entière en début de saison (32 matchs joués), l'ancienne star de Leicester City est reléguée au poste de doublure de la doublure du titulaire, Pep lui préférant Raheem Sterling, Leroy Sané ou encore Bernardo Silva. Lors de l'absence de Mahrez du voyage à Huddersfiled Town, Guardiola avait justifié sa décision par un souci de faire tourner l'effectif, mais la situation de l'Algérien ne s'est pas améliorée depuis. Le technicien espagnol n'a aucun scrupule à laisser sur le carreau un joueur qu'il a recruté cet été pour la bagatelle somme de 70 millions d'euros tant que City gagne. «Aujourd'hui, on a perdu Sané et on a récupéré Mahrez. Les choses se passent comme ça à City. Comme je l'ai promis, tout le monde aura un maximum de temps de jeu», a expliqué Guardiola sur le turn-over qu'il pratique. A moins de cinq mois de la CAN-2019, on commence à s'inquiéter légitimement de la situation de Mahrez, appelé à porter les Verts en Égypte en juin prochain. Récemment, Djamel Belmadi déclarait qu'il s'attendait «à ce que Mahrez ne joue pas tous les matchs avec City». «D'une certaine façon, cela nous permettra de récupérer un joueur moins usé en fin de saison pour la CAN», avait-il expliqué. Mais un joueur pas du tout ou peu utilisé durant toute la deuxième moitié de saison ça use le moral. Gageons que la roue puisse à nouveau tourner ces prochaines semaines.