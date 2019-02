OHOD Medjani buteur face à M'bolhi

Duel algérien, dimanche, pour le compte de la 18e journée du Saudi Pro League, et une confrontation déséquilibrée entre Ohod de Carl Medjani, lanterne rouge, qui recevait El Ittifaq de Raïs M'Bolhi, placé dans la partie haute du tableau. les locaux l'ont emporté sur le score de 2-1, avec à la clé un but de Medjani, le deuxième pour son équipe (45') après l'ouverture du score du Marocain Fouzair (20'). M'Bolhi se déploie pour repousser de fort belle manière un coup franc qui prenait le chemin de sa lucarne, mais malheureusement pour lui, Medjani a suivi l'action et trompe son ancien coéquipier de l'EN. En seconde période, le Tunisien Akaichi réduira la marque pour Al Ittifaq et conclura ce match à forte coloration maghrébine.