PSG Les Parisiens voient rouge

«C'est comme ça à chaque rencontre maintenant! [...] Ce n'est pas possible. [...] Chaque match, c'est la même chose...», a ainsi pesté Thomas Tuchel.

Pour le PSG, c'en est trop... Après la blessure de Neymar 10 jours auparavant, puis celle évitée de justesse par Thilo Kehrer à la suite d'un tacle violent du Rennais Mbaye Niang, le week-end dernier, qui n'avait valu qu'un simple carton jaune au Sénégalais, alors que le rouge semblait s'imposer, le PSG a connu de nouveaux déboires avec l'arbitrage dimanche soir. Défait pour la première fois de le la saison en L1 face à de valeureux Lyonnais (2-1), les Parisiens voient rouge... «C'est comme ça à chaque rencontre maintenant! Le dernier match, c'était presque la fin de carrière de Thilo Kehrer, à un centimètre et c'était fini! Aujourd'hui, encore! Un peu plus et c'en était fini du genou de Leo Paredes. Ce n'est pas possible. Par-derrière, comme ça, ce n'est pas possible. Chaque match, c'est la même chose...», a ainsi pesté Thomas Tuchel en conférence de presse d'après-match, en référence au carton jaune reçu par Nabil Fekir à la 90e minute de jeu pour un tacle par derrière non maîtrisé sur Paredes qui aurait dû être sanctionné d'une exclusion.

«Un nouveau carton rouge oublié», affirme le club de la capitale. Par ailleurs, au coup de sifflet final, Antero Henrique et Maxwell seraient allés protester auprès de l'arbitre de la rencontre, Clément Turpin, rapporte L'Equipe.

Les deux dirigeants franciliens auraient notamment réclamé des explications sur le penalty sifflé pour une faute de Thiago Silva sur Moussa Dembélé à la 48e minute de jeu. Transformé par Nabil Fekir, ce penalty a permis aux Gones d'empocher les trois points du succès...