PRESSENTI CHEZ LES VERTS LE MOIS PROCHAIN Lekhal attend un clin d'oeil de Belmadi

Un nouveau renfort pour l'EN

Avec Zineddine Ferhat, son compatriote et coéquipier au Havre AC, Lekhal évoque souvent la sélection nationale.

Parmi les joueurs algériens les plus en forme actuellement en club, se trouve Victor Lekhal, le milieu de terrain du Havre AC. Auteur d'un très bon début de saison en Ligue 2 française, il est pressenti pour figurer dans la liste du mois prochain de la sélection nationale algérienne, en prévision du match de la dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019 face à la Gambie. Dans une interview accordée à Dzfoot, Lekhal, qui a récupéré récemment son passeport algérien, s'est dit fier de l'intérêt que lui porte Djamel Belmadi, le sélectionneur national. «Maintenant, j'attends la prochaine liste pour savoir si j'y figure. Je continue à travailler et j'espère y être. Je n'ai pas encore eu de contact avec le sélectionneur Belmadi», a-t-il dit. Avec Zineddine Ferhat, son compatriote et coéquipier au Havre, Lekhal parle souvent de cela. Et c'est lui-même qui le confirme: «Avec Ferhat, on parle souvent de cela et on espère y être en mars tous les deux. Ce serait une bonne chose pour nous et pour le club. On parle beaucoup de l'Algérie et de la sélection. Il n'y a que le terrain qui devrait parler et c'est là où il faudra prouver des choses. Si je suis sélectionné, je ferais tout pour honorer le maillot et faire le maximum avec la sélection. J'ai hâte d'y être», poursuit-il. Dans le championnat de Ligue 2 française, le HAC est peu décroché, puisqu'il se trouve à 13 points leader, le FC Metz. Malgré cela, Lekhal continue de croire à l'accession. «Le coach me fait confiance et c'est tant mieux. J'ai beaucoup de temps de jeu et j'en suis satisfait. J'ai envie de monter avec le HAC en Ligue 1. Si on n'y accède pas, je verrai ce qui se propose à moi. Mais mon objectif premier c'est l'accession avec mon club formateur», espère-t-il. Pour lui, la prise de commandes de Tanchot à la tête de la barre technique du club lui a été très bénéfique.

«Quand il était coach adjoint, il me parlait beaucoup, car je ne jouais pas avec l'ancien entraîneur. Une fois qu'il a pris les commandes, il m'a tout de suite fait confiance. J'essaye de lui rendre ce qu'il m'a donné», témoigne-t-il.