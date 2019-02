SÉLECTIONS NATIONALES DE NATATION Khomri nouvel entraîneur en chef

Khomri aura une double mission, technique et administrative

Khomri a débuté son parcours d'entraîneur en 1990 avec la section natation de la JS Kabylie, avant de créer le club de Mouloud-Mammeri au sein duquel il a été DTN jusqu'en 2000.

Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed Hakim Boughadou, a procédé à l'installation officielle du technicien algérien Kamel Khomri au poste d'entraîneur en chef des sélections nationales, soulignant qu'il chapeautera aussi la direction technique nationale (DTN). «Le recrutement de Khomri fait partie de la stratégie de la fédération. Il aura une double mission: technique et administrative pour gérer les Equipes nationales en collaboration avec le reste des entraîneurs nationaux dans toutes les catégories et préparer les nageurs sur la scène nationale. Aussi, il aura comme tâche de réorganiser la DTN», a indiqué Boughadou à l'APS, lors de la cérémonie de clôture du Championnat national Open en petit bassin à la piscine M'hamed-baha de Bab Ezzouar (Alger). Pour sa part, le nouveau venu estime que «la natation algérienne peut se targuer de posséder un réservoir de jeunes talents qui visent d'atteindre le sommet mondial à travers un projet sportif important et ambitieux», saluant au passage «les efforts fournis par le président de l'instance fédérale qui a réalisé son souhait de revenir en terre algérienne pour exercer son métier». Concernant la mission assignée, Khomri a souligné que «les Jeux méditerranéens d'Oran en 2021 et les Jeux olympiques de Paris en 2024 sont les principaux objectifs». Pour rappel, Khomri a débuté son parcours d'entraîneur en 1990 avec la section natation de la JS Kabylie, avant de créer le club de Mouloud-Mammeri au sein duquel il a été DTN jusqu'en 2000. Par la suite, il a accompagné plusieurs champions algériens à l'image de Daied, Kebab et Aghiles, avant d'être sacré champion de France avec le club de Nantes en 2004 puis d'effectuer un passage réussi dans les pays du Golfe (Qatar, Emirats arabes unis et Oman), Pour rappel, la FAN est toujours sans directeur des Equipes nationales depuis le départ d'Abdelkader Kaouah qui a déposé sa démission pour des «raisons personnelles». Aussi, le directeur de l'organisation sportive et des compétitions (DOSC), Redouane Hamdaoui, a quitté la FAN à la veille du coup d'envoi du Championnat national Open en petit bassin. «Sa démission est un choix personnel venant de lui, a justifié Boughadou. Son départ n'a pas affecté notre travail car nous avons une équipe qui assure la continuité.»