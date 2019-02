CR BELOUIZDAD Chattal: un cas et des doutes

Par Mohamed BENHAMLA -

Les spéculations vont bon train

Sur la liste des 18 joueurs retenus par le staff technique du CR Belouizdad, en prévision du match d'aujourd'hui face à l'ES Sétif, l'attaquant Djamel-Eddine Chattal ne figure pas.

Chose qui a laissé les spéculations aller bon train. En effet, une vidéo avait circulé dernièrement sur la Toile, montrant le joueur en question le en train de fumer une cigarette suspecte. Quelques jours plus tard, la direction du club a décidé de faire passer des tests antidopage à tous les joueurs, et voilà que le nom de Chattal a sauté, à la surprise générale. Selon nos sources, il ne souffre d'aucune blessure, ce qui laisse le doute planer sur son cas, d'autant qu'il s'agit d'un élément clé sur l'échiquier de Amrani, évoluant, de surcroît, dans le secteur offensif, où son équipe manque déjà sérieusement de solutions. Que s'est-il passé?

A-t-on découvert une substance interdite dans l'analyse du joueur? Autant de questions pour lesquelles les supporters du Chabab cherchent une réponse. Entre-temps, la direction du club n'a rien communiqué, se contentant de publier sur sa page officielle la liste des joueurs concernés par cette rencontre. Sur un autre volet, et concernant le match d'aujourd'hui, le staff technique belouizdadi s'est estimé soulagé après que le sélectionneur de l'EN U23 a décidé de laisser l'attaquant Youcef Bechou à la disposition de son équipe. Retenu en stage avec les Verts, Bechou allait manquer le match d'aujourd'hui, avant qu'il y ait cette décision de décaler ce regroupement jusqu'après la tenue de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Le joueur en question sera aligné à la pointe de l'attaque pour la rencontre d'aujourd'hui, dont le coup d'envoi sera donné à partir de 15h. Par ailleurs, la situation de l'attaquant nigérien, Haïnikoye Boubacar Soumana, commence à inquiéter les Rouge et Blanc de la capitale. L'on attend toujours la réception de son Certificat international de transfert (CIT) et la direction de son ancien club, Aduna Stars du Ghana, continue de bloquer les choses. Après avoir réclamé au départ la somme de 8500 euros, elle l'a revue à la hausse, soit à 50.000 euros. Cela a poussé les Belouizdadis à saisir la FIFA, qui a demandé des explications aux Ghanéens. Ces derniers ne se sont pas arrêtés là, puisqu'après avoir demandé le délai d'une semaine pour répondre, ont revu, encore une fois, leurs exigences à la hausse et réclament, désormais, 75.000 euros. Au train où vont les choses, la qualification de Haïnikoye au Chabab risque de prendre encore plus de temps que prévu, ce qui met en colère le coach Abdelkader Amrani, lui qui cherche désespérément des solutions à la panne offensive de son équipe, et misait, dans ce sens, sur le buteur nigérien.