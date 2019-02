COUPE DE LA CAF : NA HUSSEIN-DEY 2 - PETRO ATLETICO (ANG) 1 Les courageux Sang et Or rassurent d'entrée

Par Saïd MEKKI -

Dans l'autre match du groupe, les Egyptiens du Zamalek ont été dominés par les Kenyans de Gor Mahia (4-2).

Les joueurs du NA Hussein-Dey sont vraiment à féliciter, non pas parce qu'ils ont débuté leur aventure en phase des poules de la coupe de la Confédération africaine de football par une victoire face aux Angolais de Petro Atletico (2-1), mais c'est surtout par ces efforts fournis et ce courage dont ils ont fait preuve. Pour bien comprendre, il faut juste rappeler que les joueurs du coach Ighil Meziane ont disputé un match de championnat jeudi dernier au stade du 20-Août d'Alger face au DRB Tadjenanet (0-0) pour le compte de la mise à jour de la 18e journée. Et trois jours plus tard, ils ont dû puiser dans leurs forces pour venir à bout d'une coriace et très accrocheuse formation angolaise de Petro Atletico à l'occasion de la première journée du groupe D de la Coupe de la CAF. Ni la pluie battante ni le froid glacial qui a sévi au stade du 5-Juillet en cette soirée du dimanche, n'ont eu raison de ces joueurs des Sang et Or, décidés à ne point rater leur première sortie en phase des groupes, où les matchs à domicile ne doivent en aucun cas être perdus.



Des Hussein-Déens dominateurs

D'emblée Gasmi, Yaya et leurs coéquipiers se sont rués vers les bois du gardien de but de Petro Atletico. Et c'est donc, comme toute logique qu'ils ont ouvert la marque avant la demi-heure du jeu grâce à un but signé du jeune défenseur central Mohamed Amine Tougai, sur une belle reprise de tête (19'). C'est d'ailleurs le premier but de ce jeune joueur promu en seniors. Les Nahdistes ne se sont pas contentés de ce premier, voulant ajouter d'autres, mais le but marqué par Gasmi de la tête à la 24' a été refusé «injustement» par l'arbitre soudanais El-Fadil Mohamed Hussein. La mi-temps est sifflée sur ce court score d'un but à zéro en faveur du NAHD. De retour des vestiaires, les hommes d'Ighil Meziane reprennent leur domination en adoptant le même style de jeu direct et opté carrément vers l'attaque. Et c'est finalement sur balle arrêtée que les Algériens inscrivent leur deuxième but par l'intermédiaire de Walid Allati, sur un coup franc ben ajusté. Et quelques minutes plus tard les Sang et Or sont surpris par la réduction du score par le joueur Va qui a battu Merbah Gaya d'un puissant tir en pleine surface de réparation. Et finalement le NAHD empoche ses trois premiers points dans ce groupe «D» au moment où le Zamalek a nettement été battu par Gor Mahia (4-2) dans l'autre match de cette poule.



Ighil: «Un calendrier démentiel»

Le coach du NAHD Ighil a bien résumé la situation actuelle de l'équipe en déclarant, entre autres, en fin de partie que «cette victoire nous rassure quant à la suite de la compétition». «J'avais appelé mes joueurs à marquer le plus tôt possible pour pouvoir gérer la suite du match à notre avantage. Physiquement, nous sommes incapables de tenir actuellement 90 minutes avec la même cadence en raison du calendrier démentiel auquel nous avons été soumis. D'ailleurs, le club a saisi la Ligue professionnelle (LFP) pour élaborer un nouveau calendrier de nos matchs en fonction de cette coupe de la Confédération», a-t-il déclaré. Et justement, à propos de la suite de la compétition, les joueurs du NAHD n'auront même pas le temps de bien souffler avant de se déplacer probablement mercredi prochain en direction de Bechar où ils doivent rencontre la JS Saoura pour le compte de la 20e journée de la Ligue 1.

Quant à leur prochain match dans cette phase de poules de la coupe de la CAF, les joueurs du NA Hussein-Dey doivent se déplacer en Egypte pour rencontrer le 13 février prochain le Zamalek au stade de Bordj El Arab.

Pendant ce temps, et le même jour, Petro Atletico recevra Gor Mahia sur la pelouse de son stade du 1er Novembre de Luanda.