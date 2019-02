CARDIFF CITY Le père de Sala veut un coupable

Le père d'Emiliano Sala a réagi lundi à l'annonce de la découverte d'un corps à l'intérieur de l'épave d'avion repérée dans la Manche. Dans une interview accordée à Fox Sports, Horacio Sala a demandé à ce que toute la lumière soit faite sur la disparition de son fils et du pilote le 21 janvier dernier. «Il va y avoir une enquête car il doit y avoir un coupable. La justice devra le déterminer. Il ne peut pas ne rien se passer. Je pense que ça va continuer (...) J'ai été très touché par les hommages des supporters nantais, je ne m'y attendais pas. On voit que c'était un garçon très apprécié là-bas», a-t-il lâché.