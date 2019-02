LIGUE 1 (20E JOURNÉE) La JSK s'incline face au PAC (2-0), le CSC en mode rouleau compresseur

La JS Kabylie s'est inclinée lundi soir au stade Omar-Hamadi face au Paradou AC (2-0), ratant l'occasion de réduire l'écart avec le leader l'USM Alger, à l'occasion de la 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football marquée par le nouveau succès en déplacement du CS Constantine contre l'USM Bel Abbès (4-0) et le semi-échec à domicile de l'AS Aïn M'lila face au MC Oran (0-0). Le meilleur buteur du championnat Zakaria Naïdji s'est distingué en signant un doublé (72e, 84e), profitant de la passivité de la défense kabyle. La JSK a terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion de Benkhelifa (78e). Le PAC, sur sa lancée, enchaîne ainsi un quatrième succès de suite, toutes compétitions confondues. Le CS Constantine, large vainqueur chez le premier relégable l'USM Bel-Abbès (4-0), a enchaîné de son côté une douzième victoire de rang, toutes compétitions confondues. Bahamboula (24e), Lamri (45e), Belkacemi (58e), Djabout (62e) ont permis au champion d'Algérie sortant de revenir avec un précieux succès, qui lui permet de s'emparer de la 3e place, avec un match en retard à disputer le 16 février à l'extérieur contre la JS Saoura.

En revanche, cette lourde défaite fait scotcher la formation de la «Mekerra» en position de relégable (14e, 19 pts). Un peu plus tôt dans la journée, l'AS Aïn M'lila continue de manger son pain noir, en se faisant accrocher à domicile par le MC Oran (0-0).

Quatre matchs de cette 20è journée se disputaient hier alors que le dernier match aura lieu demain jeudi et il opposera la JS Saoura au NA Hussein-Dey à Béchar.



Résultats partiels:

AS Aïn M'lila - MC Oran 0-0

USM Bel-Abbès - CS Constantine 0-4

Paradou AC - JS Kabylie 1-0



Reste à jouer:

Hier, au moment où on mettait sous presse:

Alger (20-Août): CR Belouizdad - ES Sétif

Béjaïa: MO Béjaïa - USM Alger

Bordj Bou Arréridj: CABB Arréridj - DRB Tadjenanet

Alger (5-Juillet): MC Alger - Olympique Médéa



Jeudi 7 février: 18h00:

Béchar: JS Saoura - NA Hussein-Dey