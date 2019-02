LIVERPOOL Alisson, une stat désastreuse

Alors qu'il a encore concédé un nouveau but lors du nul concédé par Liverpool, ce lundi face à West Ham (1-1, 25e journée), Alisson ne parvient plus à être décisif devant la cage des Reds. Le portier des Reds a ainsi encaissé un 7e but sur les 11 tirs qu'il a eu à arrêter depuis le 1er janvier dernier. Aucun gardien d'une équipe du Top 6 actuel, du côté de la Premier League, n'a pris plus de buts que lui en 2019. Pis encore, son pourcentage d'arrêts (36,4%) depuis début janvier, est le plus mauvais de tout le championnat, en tout cas chez les gardiens ayant joué plus de trois matchs. Une statistique qu'il va falloir rapidement améliorer si le gardien veut permettre à son équipe de rester perché en haut du classement.