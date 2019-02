MÉDIAS la Radieuse rend visite à la famille du photographe Karim Benhalima

L'association Radieuse a rendu visite à la famille du regretté photographe de presse, Karim Benhalima, noyé après une chute d'un rocher sur la corniche oranaise. Repêché en mer, le disparu a été enterré dimanche dernier. La Radieuse lui a rendu un vibrant hommage, à titre posthume, mettant en valeur ses qualités de sérieux, de compétence et d'honnêteté et ce en présence de ses parents, de sa proche famille et ses amis, dans une ambiance pleine de regrets et d'émotion.Le président de la Radieuse, Kada Chafi, accompagné de la star sportive, Lakhdar Belloumi, de Benchiha, Benzerga, Meçabih et les amis de presse du défunt, a remis au père du disparu, monsieur Benhalima Abdelwahad, une Omra, ainsi qu'un diplôme d'honneur et d'autres distinctions. Monsieur Abdelwahad a remercié la Radieuse pour ce geste de solidarité qui a quelque peu atténué la douleur de la famille et les conséquences de cette tragédie inattendue. Sans oublier de remercier, pour leurs efforts soutenus afin de retrouver le corps de son fils, la Dgsn, l'ANP, les autorités locales, la Protection civile.