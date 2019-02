O MARSEILLE Garcia a le soutien des cadres

Malgré des résultats décevants et la gronde des supporters, Rudi Garcia conserve la confiance de ses dirigeants à l'O Marseille. Si les 12 millions d'euros que pourraient coûter son licenciement pèsent bien évidemment dans la balance, le soutien de ses cadres est également précieux. Dans son édition d'hier, L'Equipe explique que le coach marseillais est soutenu par plusieurs joueurs importants du vestiaire. Ainsi, Dimitri Payet a défendu son entraîneur lors de la réunion avec les responsables des groupes de supporters la semaine dernière. Florian Thauvin, malgré un accrochage contre Lille (1-2) réglé dès le lendemain autour d'un gâteau d'anniversaire, est toujours derrière son coach. Parmi ses fidèles soutiens, on retrouve également Luiz Gustavo, Kevin Strootman, Adil Rami et Rolando. Avec la confiance des tauliers, Garcia conserve encore du crédit au sein du club phocéen.