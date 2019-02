REAL MADRID Sergio Ramos reste optimiste

Le calendrier n'a pas été clément entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Trois clasico en un mois, c'est ce qui attend les deux formations. Trois Clasico au total pour le plus grand bonheur des amateurs de ballon rond. Leader de Liga avec 10 points sur le rival madrilène, le Barça est considéré comme le favori. Côté madrilène, on est aussi déterminé à réaliser une sacrée performance. Sergio Ramos s'est délecté de ce calendrier assez particulier.

«On va jouer le Barça qui est leader, on va les retrouver en coupe et en plus on a le derby en championnat alors qu'ils sont à deux points et qu'on peut les dépasser. Et la semaine suivante, c'est le retour de la Ligue des champions. Le meilleur arrive et, en tant que joueur, ça me plaît», a-t-il confié au micro d'El Hormiguero 3.0.