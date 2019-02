FC BARCELONE La malédiction de Messi en coupe du Roi

Il paraît que les séries sont faites pour être brisées, en voilà une qui pourrait bien tomber ce soir à partir de 21h au Camp Nou.

Véritable machine à marquer, Lionel Messi est le meilleur buteur de l'histoire du clasico entre le Barça et le Real Madrid avec 26 réalisations en 38 rencontres. Des statistiques hallucinantes et pourtant une curieuse malédiction semble frapper l'Argentin, car sur les 6 rencontres face aux Merengue en coupe du Roi, le Blaugrana n'a jamais fait trembler les filets. Sur ces 6 oppositions, le Real Madrid l'a emporté trois fois contre une victoire barcelonaise et deux matchs nuls. La première fois que Lionel Messi s'est opposé aux Merengue en coupe, c'était en finale, en 2011 à Mestalla. Les Madrilènes l'avaient alors emporté (1-0) grâce à un but de Ronaldo dans les arrêts de jeu. L'année suivante, les deux équipes se sont une nouvelle fois rencontrées, cette fois-ci au stade des quarts de finale. Après deux matchs nuls, le Barça s'était finalement qualifié pour les demis en s'imposant (2-1) au Bernabeu et en faisant match nul (2-2) au Camp Nou. Malgré une passe décisive de Messi pour Abidal, l'Argentin n'avait pas marqué. Une saison plus tard, les deux ennemis jurés du football espagnol se recroisaient au stade des demi-finales. Cette fois-ci c'est le Real Madrid de José Mourinho qui a réussi à se qualifier pour la dernière marche, grâce à un match nul à domicile et une victoire (3-1) au Camp Nou. Une fois encore, Lionel Messi n'avait pas trouvé le chemin des filets. Enfin, la dernière confrontation en coupe du roi, date de la finale de 2014. Le Real Madrid s'était alors imposé (2-1) grâce à un déboulé supersonique de Gareth Bale. Là encore, Lionel Messi était resté muet. Le numéro 10 blaugrana a donc une petite épine dans le pied concernant les confrontations face au Real Madrid en coupe du roi. Mettra-t-il fin à la série? Début de réponse ce soir à 21h00.