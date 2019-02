SÉLECTION ALGÉRIENNE DE JEUNES D'ATHLÉTISME Loubna Benhadja à pied d'oeuvre en Turquie

L'athlète algérienne Loubna Benhada se trouve en Turquie pour préparer les championnats d'Afrique 2019, prévus en Côte d'Ivoire ainsi que les Championnats du monde des moins de 20 ans, prévus en 2020 à Nairobi (Kenya).

La jeune hurdleuse algérienne Loubna Benhadja effectue du 2 février au 3 mars 2019 un stage de préparation à Antalya (Turquie) en vue des importantes échéances internationales à venir, dont les championnats d'Afrique des moins de 20 ans, prévus du 16 au 20 avril prochains à Abidjan (Côte d'Ivoire).

«Nous sommes arrivés samedi sur les lieux de notre stage et nous avons commencé par nous reposer après le long voyage avant d'entamer notre travail dimanche», a indiqué Djamel Benhadja, le père et entraîneur de Loubna, assurant que «le Centre Gloria Arena Sports d'Antalya, où se déroule le stage, dispose de toutes les commodités nécessaires» pour une préparation adéquate. Parmi les aspects techniques que compte perfectionner Benhadja durant son séjour en Turquie, le développement de meilleurs repères, pour mieux négocier le passage des haies.

Benhadja qui détient le record national U18 du 400m / haies en 59.70 occupait en 2018 la 2e place africaine, derrière la Sud-Africaine Gontse Martha Morake, avec un chrono de 57.81, et la 23e place mondiale de la spécialité, selon les tablettes de l'IAAF.

Le record national du 400m/ haies des juniors filles, lui, est toujours détenu par Dihia Heddar, en 58.82, depuis le 1er septembre 2013 à l'Ile Maurice. Benhadja, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018 à Buenos Aires) avait été honorée dernièrement par le Comité olympique et sportif Algérien (COA), lors de la 4e édition des «Algerian Olympic and Sports Awards», tout comme son coéquipier en sélection nationale d'athlétisme, Mohamed Gouaned, lui aussi médaillé d'argent sur le 800m des JOJ en Argentine. «Benhadja, qui a brillamment décroché son baccalauréat l'année dernière, a décidé de mettre en suspens ses études universitaires et se consacrer entièrement à sa carrière sportive», a indiqué la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Outre les championnats d'Afrique 2019, prévus en Côte d'Ivoire, Benhadja prépare les prochains Championnats du monde des moins de 20 ans, prévus en 2020 à Nairobi (Kenya).