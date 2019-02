LES CANARIS ECRASÉS À OMAR-HAMADI PAR LE PARADOU AC Une défaite à faire oublier par une victoire face au MCA ce week-end

Par Kamel BOUDJADI -

Naidji a, à lui seul, battu la JSK

Les Canaris se sont donc inclinés ce lundi face au Paradou AC par un score de deux buts à rien dans une rencontre où les camarades de Fiston avaient montré tous les ingrédients nécessaires pour une équipe qui perd. Malgré une première période quelque peu équilibrée, les Kabyles étaient pâles et sans grande réaction dans la seconde manche. Du coté de la barre technique et de la direction, la défaite est reconnue en toute logique ainsi que la supériorité de l'équipe du Paradou sur tous les plans. Mais pas que... Beaucoup de connaisseurs de la balle ronde ont jugé le coaching de Franck Dumas largement inférieur à celui de Chalo, le driver des Algérois. Pour beaucoup, le coach kabyle a pêché par le manque de réactivité à l'évolution des choses durant la rencontre. Dumas a visiblement tardé à effectuer les changements nécessaires au bon moment afin faire reculer la machine Paciste qui s'approchait de plus en plus des filets gardés passablement par un Salhi dépassé. Bon gré, mal gré, la direction de la JSK qui a toujours répondu favorable aux demandes du technicien français semble mettre cette défaite au compte de la jeunesse de son effectif. Des joueurs très jeunes qui seront encore une autre fois mis devant le fait accompli ce week-end. La prochaine rencontre sera en effet un exercice difficile pour les camarades de Saâdou, mais aussi pour le technicien français. Dumas devra gagner devant le MCA qui viendra non pas pour admirer les cimes du Djurdjura, mais pour arracher les points de la rencontre. Face au Mouloudia, la confrontation sera chaude sur le tapis vert, mais elle le sera vraisemblablement d'avantage sur le banc de touche entre le technicien français de la JSK et celui des visiteurs. C'est une confrontation difficile pour les Canaris car ils seront devant l'interdiction de céder le moindre point, encore moins de perdre la totalité à Tizi Ouzou. La défaite est interdite pour plusieurs raisons d'ailleurs, car les Kabyles replongeraient dans le cycle des défaites à l'extérieur duquel il sera difficile de s'extraire. L'autre conséquence fâcheuse d'une défaite face au MCA sera que les Canaris perdent définitivement la place de dauphin. En effet, perdre trois autres précieux points à domicile les éloignerait définitivement du leader. Enfin, notons que de match en match et de journée en journée, les supporters découvrent l'inutilité des recrutements effectués en été dernier et en ce mercato hivernal. Les Canaris étaient vraisemblablement meilleurs avec les jeunes du terroir qui donnent tout ce qu'ils ont dans les tripes malgré leur manque d'expérience. Ces recrutements visiblement inutiles risquent de plus en plus de provoquer la démotivation des jeunes qui espèrent se donner à fond pour prouver leur capacité à figurer parmi l'équipe type la saison prochaine. D'ailleurs, d'aucuns auront remarqué la prestation de Fiston face au Paradou ainsi que l'effondrement de tous les compartiments dans la seconde période. A signaler tout de même que les recrutements étaient une façon de satisfaire le technicien français qui jugeait de leur utilité. Il devra le prouver dans ce qui reste de la compétition.