12E VICTOIRE CONSÉCUTIVE DU CSC, TOUTES COMPÉTITIONS CONFONDUES Denis Lavagne ne veut pas s'enflammer

Par Mohamed BENHAMLA -

Depuis que le train du CS Constantine a été mis en marche par l'entraîneur français, Devis Lavagne, il ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin.

12 victoires en autant de rencontres, toutes compétitions confondues, depuis l'arrivée du coach en question. La confirmation a été donnée - et de quelle manière! - avant-hier à partir de Bel Abbès, dans cette rencontre de la 20e journée du championnat de Ligue 1, face à une équipe locale dos au mur. Les gars de l'antique Cirta sont allés s'imposer sur le score sans appel de 4-0, grâce à des réalisations de Bahamboula (24'), Lamri (45'), Belkacemi (58') et Djaâbout (62'). Pourtant, la veille, les joueurs constantinois ont vu leur mise au vert perturbée par les agissements de certains énergumènes, qui ne représentent en réalité pas la ville de la Mékerra. Cette partie de supporters est allée, dans l'optique de déstabiliser l'équipe constantinoise, se rassembler devant l'hôtel où résidaient les membres de cette dernière. Musique à fond, injures et menaces qui n'ont finalement pas eu raison de la concentration de l'équipe visiteuse, le résultat en témoigne. D'aucuns parmi les observateurs et les amoureux des «Sanafir» affirment que Lavagne est pour une grande partie dans ce parcours époustouflant, lui qui a su faire l'unanimité autour de lui dès sa prise de fonctions. Une place sur le podium, une qualification en quarts de finale de la coupe d'Algérie, sans omettre le sans-faute réalisé jusque-là en Ligue des champions d'Afrique. Dans cette dernière compétition, les Vert et Noir ont réalisé le carton-plein, avec deux victoires en autant de matchs face à des habitués de la compétition, le Club africain à Tunis (1-0) et le TP Mazembe (3-0). Après la disqualification des égyptiens d'Al Ismaïly, le CSC n'a besoin que d'un seul point afin de composter son billet pour les quarts de finale de la prestigieuse compétition continentale. En championnat, et avant que l'USMA, leader incontesté, ne joue son match, hier, face au MOB, le CSC se trouvait à 9 points derrière (31 contre 40 points). Difficile, certes, de remonter cet écart, vu la bonne spirale sur laquelle se trouve l'équipe algéroise, mais avec cet enchaînement des victoires des Constantinois, tout reste jouable. En coupe d'Algérie, le CSC aura sur son passage le MC Oran en quarts de finale, qui se jouera, cette année, en aller-retour. Une fois dans le carré d'as, cette compétition devra être tracée comme objectif. Avec sa bonne vision et lecture du jeu de l'adversaire, ses atouts technico-tactiques qu'il veille à mettre au profit de son équipe, Lavagne, qui a le verbe facile, a réussi à mettre en place une communication qui a fini par être fructueuse, en mettant les siens sur le droit chemin. Cependant, il ne veut surtout pas se montrer euphorique ou crier victoire avant l'heure. «Nous n'avons pas volé nos victoires. Nous avons joué, chaque fois, d'une manière intelligente, qui a fini par nous permettre de sortir avec le gain complet, et c'est tant mieux. L'erreur serait, à présent, de se laisser gagner par l'effet de l'euphorie. Aucune compétition n'est encore terminée et, donc, rien d'acquis encore. Il faut garder les pieds sur terre», a déclaré le natif de Béziers. L'ancien sélectionneur du Cameroun a appelé ses joueurs à penser, dès à présent, à la préparation de la rencontre de la 21e journée, qui les mettra aux prises avec l'AS Aïn M'lila, ce vendredi à partir de 17h, au stade Chahid-Hamlaoui. Deux antagonistes aux objectifs complètement différents, mais les Constantinois prennent très au sérieux cet adversaire qui n'aura pas droit à l'erreur.