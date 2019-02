Fin de la règle du but à l'exterieur?

Adoptée depuis 1965, la règle du but à l'extérieur comptant double en cas d'égalité dans les confrontations directes en Ligue des Champions et en Europa League va-t-elle disparaître? Selon les informations du média allemand Kicker, le comité exécutif de l'UEFA va trancher à ce sujet. Déjà validée par les entraîneurs des grands clubs européens en septembre dernier, cette idée pourrait être ainsi en place dès la saison prochaine dans les deux compétitions de l'UEFA. Il s'agirait d'un changement majeur dans le but d'éviter un éventuel déséquilibre entre deux formations dans l'hypothèse de prolongations: l'équipe évoluant à domicile sur la manche retour prend actuellement le risque de subir cette règle du but à l'extérieur comptant double pendant 30 minutes de plus.