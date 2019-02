BASKET-BALL - NBA Soirée cauchemardesque pour LeBron James

Les Los Angeles Lakers ont vécu une soirée cauchemardesque sur le parquet d'Indiana, qui a infligé à la star de la NBA LeBron James la pire défaite de sa carrière (136-94, soit 42 points d'écart). James a été le meilleur marqueur (18 points), rebondeur (7) et passeur (9) de son équipe, pour son deuxième match depuis son retour d'une blessure aux adducteurs. Mais les Californiens n'ont pas existé face aux Pacers, qui ont aligné leur troisième victoire de suite, et sont 4e dans la conférence Est.

Les Lakers, 10e de la conférence Ouest avec 27 victoires et autant de défaites, ont joué dans une ambiance particulière après des rumeurs sur le bouleversement de l'effectif qui se préparerait.