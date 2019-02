BRENTFORD Benrahma en 8es de finale de FA Cup

Décidément en forme, l'ailier algérien Saïd Benrahma (22 ans) a largement contribué à la qualification aux 8es de finale de la coupe d'Angleterre du club de Brentford. Pour le replay du 4e tour face au club de Barnet (5e division), après un (3-3) une semaine plus tôt, Benrahma est passeur sur les deux premiers buts d'une victoire (3-1). Sur l'ouverture du score il exécute un corner à la rémoise et sollicite le 1-2 le long de la ligne avant d'adresser un centre coupé par Sergi Caños (7'). Sur le second, il envoie un coup-franc dans le paquet et cette fois c'est Jeanvier qui coupe la trajectoire pour marquer (32'). Il s'agissait de ses 10e et 11e passes décisives de la saison. Brentford se déplacera à Swansea le 17 février prochain pour les 8es de finale.