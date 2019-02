CHELSEA Fékir à la place de Hazard

Très suivi par la Premier League, Nabil Fékir ne manque pas de sollicitations pour rejoindre l'Angleterre. Reste à savoir où et pour combien. A priori, le prochain été devrait apporter des éléments de réponse puisque le maître à jouer des Gones est dans le viseur de plusieurs écuries. Et notamment de Chelsea. Avec le départ quasi acté d'Eden Hazard, Chelsea cherche un nouveau milieu offensif capable de percuter, dribbler et servir un attaquant de pointe. Le portrait-robot de Fékir... Mais le Champion du monde n'est pas l'unique nom sur la liste des Blues. Mais la perspective d'une transaction à 60 ou 70 millions d'euros doit certainement ravir les dirigeants lyonnais. Une plus-value record pour ce joueur formé au club. Un de plus...