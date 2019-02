COUPE DE LA CAF Zamalek - NAHD, le 13 février à Alexandrie

Le match entre les Egyptiens du Zamalek et les Algériens du NA Husseïn-dey se jouera le 13 février à 21h locales (20h, heure algérienne) au stade Borg El-Arab d'Alexandrie pour le compte de la 2e journée de la coupe de la CAF. L'autre match du groupe D mettra aux prises les Angolais de Petro Atlético et les Kényans de Gor Mahia le 13 février à 17h (locales) au stade du 11-Novembre à Luanda. Lors de la première journée disputée le week-end dernier, le NAHD s'est imposé contre Petro Atletico (2-1) et Gor Mahia a surclassé le Zamalek (4-2). Les deux premiers à l'issue de la phase de poules se qualifieront pour les quarts de finale. Par ailleurs, le NAHD jouera, aujourd'hui, son match face à la JS Saoura pour le compte de la 20e journée du championnat de Ligue 1 à partir de 18h au stade du 20-Août de Béchar. Le staff technique a décidé de ménager 5 joueurs, et non des moindres. Il s'agit des deux défenseurs, Khiat et Khacef, le milieu de terrain Harrag, ainsi que les attaquants Yaya et Gasmi.