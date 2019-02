CROSS SCOLAIRE : CHAMPIONNAT MAGHRÉBIN La DTN insatisfaite des résultats

Djemai Hassen a remporté la médaille d'argent de l'épreuve minimes garçons, alors que les médailles de bronze algériennes ont été acquises dans les épreuves par équipes féminines: minimes, cadettes et juniors.

Le directeur technique national de la Fédération algérienne de sport scolaire, Rachid Hafsaoui, a indiqué mardi que l'instance fédérale «n'est pas satisfaite» des résultats de la participation algérienne au championnat maghrébin disputé samedi dernier à Sakiet Sidi Youcef (Tunisie), affirmant que plusieurs questions d'ordre technique seront réexaminées. «Certes nous avons participé avec l'équipe B, mais nous sommes insatisfaits de notre participation, puisque nos athlètes ont réalisé des résultats inattendus et pas à la hauteur de nos espérances», a déclaré à l'APS le DTN chargé des disciplines individuelles. L'Algérie s'est contentée d'une médaille d'argent et trois en bronze dans cette compétition maghrébine. «Nos meilleurs athlètes sur lesquels nous avions misé, étaient absents, vu leur participation au Championnat arabe de cross en Jordanie. Nous allons revoir beaucoup d'aspects techniques, tels les critères de qualification et le mode de participation aux compétitions nationales, le but étant d'améliorer les performances», a expliqué Rachid Hafsaoui, ajoutant que cela sera discuté lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral et lors du prochain collège technique national. L'athlète Djemai Hassen a remporté la médaille d'argent de l'épreuve minimes garçons, alors que les médailles de bronze algériennes ont été acquises dans les épreuves par équipes féminines: minimes, cadettes et juniors.

La direction technique nationale, rappelle-t-on, avait fixé comme objectif, celui d'occuper le haut du podium aussi bien en individuels que par équipes.