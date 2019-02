LIGUE 2 MOBILIS-21E JOURNÉE NC Magra- ASO Chlef à l'affiche

Le leader du championnat de Ligue 2, le NC Magra, accueillera l'un de ses deux dauphins, l'ASO Chlef, dans un choc qui s'annonce palpitant et indécis pour le compte de la 21e journée.

Le promu NC Magra, surprenant premier du championnat et qui reste sur une courbe ascendante, tentera de confirmer à l'occasion de la réception de l'ASO pour creuser l'écart à cinq points sur son adversaire, mal en point depuis l'entame de la phase retour.

Une autre affiche du haut du tableau, opposera le MCE Eulma (5e) et le

RC Relizane (4e), avec la possibilité pour chacun d'entre eux, de monter sur le podium en cas de victoire.

Le WA Tlemcen, qui a retrouvé le podium, la semaine dernière, après son succès contre l'USM el Harrach, effectuera un périlleux déplacement à Mostaganem pour croiser le fer avec l'ESM, un adversaire difficile à manier sur sa pelouse. Les débats s'annoncent tout aussi intéressants dans le bas du tableau, particulièrement entre

l'USM el Harrach et el l'ASM Oran: deux mal classés, qui s'affrontent dans un duel direct pour le maintien.

Un match capital pour chacun de ces deux clubs, respectivement 13e et 14e au classement général et qui, probablement, n'auront aucun droit à l'erreur, surtout que l'actuel 11e, la JSM Skikda, les devance déjà de six points.

La JSMS recevra l'USM Annaba dans son antre du 20-Août 1955, au moment où les deux autres mal classés, le

MC Saïda et le RC Kouba, s'affrontent dans un autre duel direct pour le maintien au stade du 13-Avril 1958.

De son côté, la lanterne rouge

l'USM Blida, qui compte 10 points de retard sur le premier non relégable recevra l'US Biskra (6e), avec l'objectif d'abattre ses dernières cartes dans la course au maintien. Une tâche qui, néanmoins s'annonce ardue, car Les Zibans, actuellement 6es au classement général, restent sur une importante victoire contre l'ASO Chlef, et voudront probablement vendanger dans les malheurs de l'USMB pour recoller au podium. Le dernier match inscrit au programme de cette 21e journée, mettra aux prises la JSM Béjaïa et l'A Boussaâda, deux clubs de milieu de tableau, qui semblent hors course pour l'accession, mais qui ne sont menacés de relégation pour autant.



Programme

Demain à 15h

USM Harrach - ASM Oran

JSM Skikda - USM Annaba

JSM Béjaïa - A Bou Sâada

USM Blida - US Biskra

NC Magra - ASO Chlef

Samedi

MC Saïda - RC Kouba (15h)

ESMostaganem - WA Tlemcen (15h)

MCE Eulma - RC Relizane (17h)