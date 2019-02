ORGANISATION DE LA CAN-2019 L'Egypte sera prête

Cette confirmation intervient à l'issue de la fin de la visite d'inspection et d'évaluation de trois jours de la CAF, achevée hier dans les futures villes-hôtes de la CAN 2019, Le Caire, Suez, Ismaïlia, Port-Saïd et Alexandrie.

La Confédération africaine de football (CAF) s'est montrée «très satisfaite» de l'état d'avancement des préparatifs de l'Egypte pour l'accueil de la coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019) en juin prochain, et assure que le pays hôte «sera prêt pour le rendez-vous». Cette confirmation intervient à l'issue de la fin de la visite d'inspection et d'évaluation de trois jours de l'instance africaine achevée mardi dans les futures villes-hôtes de la CAN 2019, Le Caire, Suez, Ismaïlia, Port-Saïd et Alexandrie. «Après notre visite et notre évaluation de l'état d'avancée des préparatifs, nous sommes convaincus du fait que l'Egypte, désignée pays-hôte en remplacement du Cameroun le 8 janvier, sera prête à accueillir la compétition du 21 juin au 19 juillet prochains», a indiqué la directrice de la communication de la CAF, Nathalie Rabe. «L'Egypte sera prête, nous avons des plans pour les rénovations mais, de toute façon, de base, l'infrastructure est là et celles que nous avons visitées sont bonnes.

Nous avons le choix», a ajouté le directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamu, avant d'enchainer: «On est confiant, les autres dispositions vont être prises», concernant les questions de sécurité. L'édition de la coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2019) rassemblera pour la 1ère fois dans l'histoire du football du continent 24 équipes dont plusieurs ont déjà assuré leur présence, avant la 6e et dernière journée des éliminatoires prévues en mars prochain.