TENNIS: CLASSEMENT MONDIAL JUNIORS Inès Bekrar progresse de 10 places

La joueuse de tennis algérienne Inès Bekrar a gagné 10 places dans le nouveau classement mondial juniors, dévoilé mardi par l'ITF Fédération internationale de la discipline (ITF), se positionnant désormais au 499e rang. Il s'agit de la seule progression pour les Algériens les mieux classés sur le plan mondial et qui sont au nombre de neuf (5 garçons et 4 filles), car ayant tous régressé cette semaine. En effet, Youcef Rihane a perdu 6 places pour se retrouver au 149e rang. Ce qui fut également le cas pour ses compatriotes Samir Hamza Reguig (-2 / 618e), Mohamed Ali Abibsi (-13 / 1201e), Aymen Abderrahmane Ali-Moussa (-11 / 1576e) et Mohamed Forkane Lebdi (-8 / 1706e). Même scénario chez les filles, à commencer par l'Oranaise Lynda Benkaddour, qui a perdu 3 places dans ce nouveau classement mondial pour se retrouver au 172e rang, tout comme Houria Boukholda (-4 / 1240e), Amina Ahlem Felloussa (-1 / 1438e) et Bochra Rehab Mebarki (-6 / 1641e). Le classement mondial «juniors» est dominé par le Chinois Chun Hsin Tseng chez les garçons et par la Danoise Clara Tauson chez les filles.