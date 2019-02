AL GHARAFA Ilias Hassani signe pour 6 mois

Par Mohamed BENHAMLA -

Le défenseur international algérien, Ilias Hassani, s'est engagé pour six mois avec le cliub qatari de première division, Al Gharafa, provenance de Tcherno More Varna (D1 bulgare). Le joueur algérien, arrivé jeudi dernier à Doha, a paraphé son contrat après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Hassani (23 ans) était sur les tablettes de plusieurs clubs européens, entre autres le Levski Sofia (Bulgarie) et le RC Lens (L2 française). «Très heureux que mon arrivée coïncide avec le triomphe du Qatar, en Coupe d'Asie», a indiqué celui qui sera drivé par l'ancien entraîneur de l'En algérienne, Christian Gourcuff. «Hassani est un plus pour notre équipe, dans un secteur où un grand manque se fait sentir. Je suis certain qu'il va rester longtemps chez nous», a déclaré, pour sa part, le vice-président du club, Saâd El Shamri.