ES SÉTIF Zone de turbulences pour l'Aigle noir

Par Mohamed BENHAMLA -

Le prochain entraîneur des Sétifiens devrait être, sauf surprise, Nabil Neghiz qui aura du pain sur la planche pour remobiliser ses troupes.

Rien ne va plus chez l'un des clubs les plus titrés du pays. L'ES Sétif a enregistré mardi la démission de son entraîneur, Noureddine Zekri, deux mois et demi seulement après son arrivée, en remplacement du Marocain Rachid Taoussi, plongeant l'Entente dans le doute. Zekri n'a pas hésité à étaler le linge sale dans la presse, accusant même le président du club Hacène Hamar de «saboter» son travail. Des déclarations fracassantes qui sont venues porter un sérieux coup à la sérénité de l'équipe. Avant la défaite concédée mardi à Alger, en championnat face au CR Belouizdad (0-1), les Sétifiens restaient sur deux victoires convaincantes: devant l'USM Alger en 8es de finale de coupe d'Algérie (3-1) et en championnat contre l'AS Aïn M'lila (4-0). Un redressement réussi qui intervenait après quatre défaites de rang, concédées en championnat. Seulement, les vieux démons ont resurgi pour entraîner le club dans le doute. Le constat a été fait par Zekri à l'issue du match de mardi. «Il y a des personnes au sein du club qui s'immiscent dans des affaires qui ne les concernent pas. Je ne peux pas continuer à travailler dans un climat malsain. J'ai décidé de démissionner parce que je sais que je vais être limogé demain (mercredi), je ne vais pas leur donner l'occasion de le faire», a indiqué Zekri, qui n'a pas hésité à aller au clash avec son président. Ce dernier a alors demandé à traduire Zekri devant le conseil de discipline. Impuissant face à l'objectif de reconquérir un titre perdu la saison dernière au profit du CS Constantine, l'Entente (6e, 27 pts) accuse désormais 14 points de retard sur le leader, l'USM Alger. L'élimination en C1, suivie quelques semaines plus tard par celle en Coupe arabe des clubs champions, a fini par porter un coup de massue à l'Entente. Le prochain entraîneur qui devrait être, sauf surprise, Nabil Neghiz (ex-JS Saoura), aura du pain sur la planche pour remobiliser ses troupes et aller jusqu'au bout en coupe d'Algérie, seul objectif restant pour sauver une saison à mettre déjà aux oubliettes.



CONFLIT LFP - ENTV

Zetchi a agi en tant que médiateur

Lors de la dernière réunion du Bureau fédéral, dont le compte rendu a été publié avant-hier soir par l'instance fédérale, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a évoqué le bras de fer engagé entre son entité et l'Entv. Il a indiqué que la programmation des rencontres pendant la semaine «est due au déroulement des stages des Equipes nationales ainsi que d'autres paramètres, comme les compétitions continentales des clubs». Il a été indiqué que «le Bureau fédéral a privilégié la voie du dialogue et de la sagesse avec le partenaire historique qu'est l'Eptv» et que «le président de la FAF s'est engagé à programmer une réunion FAF-LFP-Eptv pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde». Par ailleurs, et dans l'optique de soulager les clubs professionnels, la LFP s'est engagée à leur avancer une partie des droits TV.