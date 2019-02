FC BARCELONE Les confidences de Bartomeu sur le mercato

Le président blaugrana, Josep Maria Bartomeu, a répondu à plusieurs questions sur les dossiers chauds du mercato.

Avec en première ligne Neymar. Car le numéro 10 du PSG est toujours dans les têtes en Catalogne, où son retour est souvent évoqué par la presse locale. Ce qui est de nouveau démenti par Bartomeu. «Je n'ai jamais parlé à son père, ils ne m'ont jamais rappelé. Ni le père ni le joueur ne m'ont dit: «Je veux retourner au Barça». Dans ce que nous préparons pour le futur, Neymar n'y est pas», a assuré le patron catalan. «Le Barça a pris sa décision et nous avons signé Coutinho et Dembélé.

Avec l'argent de Neymar, nous avons engagé ces deux joueurs et nous sommes très heureux avec eux.» Bartomeu affirme avoir définitivement tourné la page Neymar, tout comme il a ouvert l'ère Frenkie De Jong, en doublant la concurrence pour le signer. Cependant, plusieurs articles expliquaient que Bartomeu avait dû promettre au joueur néerlandais que de la place lui serait faite dans l'effectif, où les milieux sont légion. Ce que Bartomeu dément, en mentionnant également Adrien Rabiot. «Nous avons dit à De Jong qu'il y avait une manière de jouer et que, même si Valverde partait, nous continuerions avec cette manière. Nous ne lui avons pas dit que nous vendrions deux milieux de terrain. Et il n'y a pas d'accord avec Rabiot.» Tout comme il n'y a pas d'accord pour une éventuelle prolongation d'Ivan Rakitic, le milieu croate, que beaucoup imaginent sur le départ l'été prochain.

«Je lui parle, et il sait que, lorsque le club aura une nouvelle capacité économique, nous nous réunirons et nous discuterons. Maintenant, ce n'est pas le cas.»

Enfin, Bartomeu a évoqué le cas Isco, mis de côté au Real Madrid par l'entraîneur Santiago Solari, qui ne compte clairement pas sur lui: «Si notre staff nous demandait un joueur et que ce dernier voulait quitter Madrid, nous le signerions bien sûr, mais cela n'est pas arrivé depuis que je suis président.

Il n'existe aucun pacte de non-agression avec le Real, chacun essaye de rendre son équipe la plus compétitive possible. Si nous essayions de recruter Isco, nous parlerions à Madrid», a-t-il lancé.