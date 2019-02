RIYAD BOUDEBOUZ ÉVOQUE SES DÉBUTS AVEC LE CELTA VIGO "La concurrence ne me dérange pas"

Le joueur algérien est optimiste pour la suite

Alors qu'il a quitté le Betis Séville cet hiver, l'international algérien Ryad Boudebouz a fait sa première déclaration en tant que joueur du Celta Vigo

Malgré une présence en Ligue Europa par le passé, le Celta Vigo est en difficulté cette année en Liga BBVA avec une 16e place après 22 journées. Nouvelle recrue du club espagnol, l'international algérien Ryad Boudebouz compte bien amener sa pierre à l'édifice de sa nouvelle équipe. Le milieu offensif algérien avait des touches sérieuses en Ligue 1 durant le mercato hivernal (Toulouse FC et Girondins de Bordeaux) mais a préféré continuer sa carrière au sein du championnat espagnol. «Je voulais remercier tout le club pour avoir facilité ma venue ici. Je suis à la disposition du club, de l'équipe et du coach. Je sais que je peux aider l'équipe avec mes qualités et que l'équipe peut m'apporter beaucoup (...) La manière de jouer de cette équipe ne m'inquiète pas. Je sais qu'on peut aller plus haut. La concurrence fait avancer l'équipe. Ça ne me dérange pas. Si je peux aider l'équipe à me faire progresser et que je peux faire progresser l'équipe, c'est tant mieux.» Ce week-end, l'ancien pensionnaire de Montpellier a fait sa première apparition dans le groupe du Celta Vigo dans le cadre d'un joli succès à domicile face au FC Séville (1-0). Bien qu'il ne soit pas rentré en jeu, Ryad Boudebouz a d'autant plus savouré cette victoire compte tenu de la rivalité avec le Betis, son club précédent.

«J'ai ressenti un plaisir d'être disponible pour le groupe. La victoire contre Séville, pour moi qui ai joué au Betis, c'était encore mieux», a-t-il dit. Après ces déclarations, la presse proche du Bétis a indiqué que Boudebouz n'a pas oublié qu'il est prêté par le Bétis qui est l'ennemi et rival du FC Séville. L'ancien joueur de Montpellier a parlé aussi durant sa conférence de presse sur le poste dans lequel il se sent à l'aise. Placé plusieurs fois sur les ailes avec son ancien club, Boudebouz a indiqué clairement: «Mon poste de prédilection c'est derrière les attaquants, je me sens libre et à l'aise quand je joue dans ce poste.»