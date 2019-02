CR BELOUIZDAD L'espoir du maintien renaît

Par Mohamed BENHAMLA

Le match qu'il ne fallait surtout pas perdre

Le Chabab de Belouizdad se relance désormais de plus belle dans la course au maintien. Dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 1, la victoire était impérative pour les gars de Laâqiba, qui recevaient, au stade du 20-Août, une équipe de l'ES Sétif en ascension fulgurante et qui s'est déplacée en quête de confirmation, notamment après son éclatante victoire face à l'AS Aïn M'lila (4-0). Lors de cette rencontre face à l'ESS, devant des gradins pleins à craquer, les Belouizdadis l'ont emporté difficilement, certes, grâce à un but de Bouchar à la 42', mais la victoire a été amplement méritée et, surtout, importante. Avec 16 points au compteur, le Chabab reste toujours à la dernière place au classement général, mais, cette fois-ci, avec 4 points seulement derrière le premier non-relégable, à savoir le MO Béjaïa, et un match en moins à disputer dans les jours à venir chez le DRB Tadjenanet. Les coéquipiers de l'homme en forme du moment, Amir Sayoud, ont réalisé un match plein face aux Sétifiens, et il ne leur manquait, comme à l'accoutumée, que cette dernière touche devant les buts, laquelle a privé l'équipe d'une victoire avec un score plus large. Sur le plan tactique, Amrani a montré une certaine supériorité par rapport à son adversaire du jour, Noureddine Zekri. Avec un bloc tout en hauteur, les Belouizdadis ont fermé tous les espaces devant Djabou et consorts, dont le danger a été réduit à néant, en témoigne le peu d'occasions qu'ils se sont procurées. Djabou, justement, qui constitue la plaque tournante de cette équipe sétifienne, a été muselé, étant soumis à un marquage individuel strict, exercé par Billel Tariket. «Nous avons bien étudié le jeu des Sétifiens et mis, dans ce sens, le système de jeu adéquat. Au final, ce qui importe le plus, c'est la victoire. Nous avons gagné et empoché trois précieux points. Place maintenant à l'OM», a déclaré le coach adjoint des Rouge et Blanc, Lotfi Amrouche. Samedi prochain, les Belouizdads se déplaceront chez l'O Médéa, une autre équipe menacée par la relégation, dans une rencontre programmée au stade Imem-Lyès à partir de 15h. Pour motiver davantage les joueurs, la direction du club a décidé de verser, aujourd'hui, la prime de la victoire de mardi dernier, dont le montant n'a pas été dévoilé. Avec l'espoir du maintien qui renaît, tout le monde au CRB est décidé à conjuguer tous les efforts dans le même sens.