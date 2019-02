ERIGÉE EN MOYEN DE COMMUNICATION DANS NOS STADES la violence revient...

Par Saïd MEKKI -

En cette dernière ligne droite de la saison sportive, tous les moyens, sportifs ou extra-sportifs, deviennent permis pour tout le monde afin de gagner. Peu importe les conséquences, seul le résultat compte.

Tout est prétexte à la violence chez nos jeunes supporters, qui n'ont pas encore bien saisi que c'est à partir d'un bon comportement de leur part qu'on pourrait bel et bien éradiquer définitivement ce fléau bien nuisible à toute la société. Ce qui s'est passé avant-hier aussi bien après le match Paradou AC - JS Kabylie (2-0) et MO Béjaïa - USM Alger (0-0) montre bien la gravité de la situation dont le comportement et déclarations de certains responsables ont eu des répercussions négatives sur les fans des clubs qui enregistrent un faux pas. D'aucuns connaissent la rivalité qui s'est installée entre les supporters de l'USM Alger et ceux de la JS Kabylie, car les deux équipes se surveillent mutuellement dans la course au leadership, d'autant que l'écart des points séparant les deux formations est tellement minime qu'un faux pas de l'un ferait le bonheur de l'autre.

Les scènes de violences qui ont eu lieu après le match PAC-JSK disputé au stade Omar-Hamadi de Bologhine, fief de l'USMA, ne font qu'envenimer d'avantage le climat de rivalité entre les deux camps. D'autre part et lors du match MO Béjaïa - USM Alger (0-0), disputé au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa, des pseudo-supporters du MO Béjaïa ont pris à parti et des fans de l'USMA d'abord dans les tribunes avant d'en faire de même en dehors du stade. De brefs communiqués de la direction de l'USM Alger précisent à ce moment-là que «quelques supporters usmistes étaient à l'extérieur et pris à partie par des pseudos supporters du MOB ont été orientés vers les tribunes par mesure de sécurité et ceux blessés ont été soignés par le staff médical de l'équipe.

La délégation de l'USMA était également dans le parking du stade de l'Unité maghrébine en attendant que ça se calme à l'extérieur.». Un autre communiqué indique qu' «après que les dirigeants de l'USMA aient exigé une sécurité maximale pour nos supporters, ces derniers sont en train de quitter maintenant le stade de l'Unité maghrébine, escortés par la police». Certains observateurs estiment que le reproche fait aux supporters de l'USMA par ceux du MOB serait d'avoir supporté le Paradou AC face à la JS Kabylie la veille au stade de Bologhine, ce qui indique que tout est prétexte au déclenchement de la violence. Car, il est vrai que la situation du MO Béjaïa est bien critique avec des résultats négatifs qui se suivent au moment où le coach Kheïreddine Madoui, fustigé par les supporters, refuse de démissionner.

Mais tous ces entrefaits ne doivent en aucun cas constituer un prétexte pour passer aux actes de la violence. Et là, il faut saluer la dernière décision de la FAF qui a exigé la vraie relance des comités de supporters.

Mais, il est urgent que l'instance fédérale, les clubs et toutes les personnes concernées par l'éradication de la violence se mobilisent d'une manière régulière durant ces matchs retour décisifs restants où, ces «inconscients pseudo supporters» pourraient exploiter le moindre geste, parole ou acte pour utiliser la violence comme moyen d'expression.