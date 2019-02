AG ÉLECTIVE DE LA FASM Le dossier de Semar rejeté

La Commission de recours a rejeté le dossier de Ghanim Semar, candidat au poste de président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) dont l'Assemblée générale élective (AGE) est prévue pour aujourd'hui au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souïdania (Alger), a-t-on appris du membre de la Commission de candidatures, Kamel Aït-Hocine. «Le dossier de Ghanim Semar a été rejeté par la commission de recours, lui qui n'a pas mis les pieds à l'assemblée générale de l'instance fédérale depuis 20 ans et n'a pas honoré ses cotisations durant cette période comme stipulé par le règlement intérieur de la FASM», a expliqué Aït-Hocine. Deux candidats sont désormais en lice pour le poste de président de la FASM.Il s'agit de Karim Benhamiche, président de la Ligue d'Alger depuis 25 ans, et de Khadidja Ben Mahrouche, présidente de la Ligue de Laghouat.