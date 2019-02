ATLETICO MADRID Hernandez a bien refusé le Real

Particulièrement courtisé, notamment par le Bayern Munich, le défenseur polyvalent de l'Atletico Madrid Lucas Hernandez, pourrait quitter le club espagnol l'été prochain. Mais par le passé, l'international français a déjà affiché sa fidélité envers les Colchoneros en repoussant une offensive du Real Madrid. «Beaucoup de choses ont été dites et écrites, mais ce qui est certain c'est qu'il y a deux ans, le Real a transmis une offre importante à mon représentant. Mais je leur ai dit que je ne voulais rien savoir, ni considérer cette offre. Tout le monde sait tout ce que je dois à l'Atletico. J'ai grandi au centre de formation de l'Atletico et je suis très reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. En ce qui concerne le Real, je ne pouvais pas envisager cette possibilité», a assuré Hernandez pour AS. Des mots forts avant le derby madrilène en Liga aujourd'hui.