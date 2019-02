CLASSEMENT FIFA L'Algérie perd deux places

La sélection algérienne de football a perdu deux places au classement mondial publié jeudi par la Fédération internationale (Fifa), et occupe désormais le 69è rang.

Les Verts restent pourtant sur une victoire en déplacement contre le Togo (4-1) en novembre dernier, en qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2019, et sur un succès en match amical à Doha face au Qatar (1-0) le 27 décembre dernier mais avec une équipe composée de joueurs locaux renforcée par le duo Baghdad Bounedjah (Al Sadd) et Youcef Belaili (ES Tunis). Au niveau africain, les hommes de Djamel Belmadi restent scotchés à la 13e place. Les trois premières places du classement africain sont toujours occupées par le Sénégal (24e), la Tunisie (28e) et le Maroc (43e). La Gambie, prochain adversaire des Verts en qualifications de la CAN-2019 en mars prochain, s'est maintenue à sa 166e position. Au niveau mondial, la Belgique continue de dominer le classement FIFA qui a aussi vu le Qatar, vainqueur de la coupe d'Asie contre le Japon (3-1), progresser de 38 places (55e). En deux mois, la hiérarchie mondiale du foot n'a pas bougé. Les Diables rouges d'Eden Hazard devancent la France, Championne du monde, de Paul Pogba et le Brésil de Neymar dans un Top 20 inchangé. Vainqueur de sa première coupe d'Asie en février, le Qatar a gagné 38 places pour atteindre son meilleur classement depuis 1993 (55e). Le Japon, finaliste malheureux, se consolera avec sa nouvelle 27e place, conséquence d'un bond de 23 rangs qui lui permet de doubler la Tunisie (28e) ou l'Ukraine (30e). Le prochain classement sera publié le 4 avril 2019.