ES SÉTIF Hammar accuse Zekri de "mensonge"

Le président de l'ES Sétif, Hacène Hamar, a affirmé, hier, que l'objectif assigné au nouvel entraîneur, Nabil Neghiz, en championnat était de terminer sur le podium. «Nous avons 27 points au compteur et un match en retard. Notre objectif principal avec Neghiz est de terminer la saison sur le podium et décrocher la coupe d'Algérie», a indiqué le président de l'Entente sur les ondes de la Radio nationale. L'ESS a officialisé jeudi l'arrivée de Nabil Neghiz (ex-JS Saoura) pour un contrat de 15 mois, en remplacement de Noureddine Zekri, démissionnaire à l'issue de la défaite concédée mardi en déplacement face au CR Belouizdad (1-0).

«Le départ de Zekri n'est pas réglementaire sur le plan administratif. Tout ce qu'il a avancé pour justifier sa démission est constitué de mensonges. Je peux assurer qu'il a été payé au dernier centime, à l'instar des membres de son staff technique, qui n'ont plus donné signe de vie depuis une semaine. Il a négocié avec son nouveau club (saoudien d'Al-Faiha, ndlr) alors qu'il était en poste avec nous. C'est impossible de se voir délivrer un visa saoudien en l'espace de 24 heures. Il n'est pas honnête, c'est une personne matérialiste, qui a laissé tomber le club pour un salaire plus élevé», a regretté Hamar. Au terme de la 20e journée, l'ESS pointe à la

7e place au classement avec 27 points, et un match en retard à disputer à domicile face au MC Alger. L'Entente reste engagée en coupe d'Algérie où il rencontrera l'USM Annaba (Ligue 2) en quarts de finale qui se disputera en deux manches.