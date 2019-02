MANCHESTER CITY Leader, Guardiola se sent mieux

Entre la position du chasseur et celle du chassé, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, n'hésite pas! Grâce à leur succès face à Everton (2-0) mercredi en match avancé comptant pour la 27e journée de Premier League, les Skyblues ont provisoirement repris le trône de leader à Liverpool et le Catalan estime que c'est très bien comme ça.

«Nous avons (joué) un match de plus que Liverpool et s'ils gagnent, ils seront devant. Mais être leaders, c'est beaucoup mieux, a souligné le technicien en conférence de presse. Nous sommes leaders, mais il reste douze matchs à jouer, c'est beaucoup de matchs. Je pense que nous allons perdre des points, j'espère moins que les autres équipes. Je ne pense pas qu'une équipe gagnera ses

12 matchs». Tout à coup envahi par le doute, Liverpool n'aura pas le droit à l'erreur aujourd'hui face à Bournemouth.