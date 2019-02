OHOD Medjani passeur face à Al Faisaly

Le défenseur algérien, Carl Medjani, a contribué à la victoire (4-1) de son équipe, Ohod, avant-hier face à Al Faisaly, dans le cadre de la 19e journée du championnat saoudien. L'Algérien de 33 ans a offert une passe décisive à son coéquipier, Adolphe Teikeu, qui a marqué le dernier but de la rencontre à la 76e minute de jeu, suite à une déviation de la tête sur un corner. A vrai dire, l'adaptation est rapide en terre saoudienne pour l'ancien défenseur d'Ajaccio, puisqu'il a déjà inscrit un but et offert une passe décisive en trois journées de championnat.